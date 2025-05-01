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Diyarbakır'da Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Diyarbakır'da Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Bismil ilçesinde su kuyusuna düşen bir koyun, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarılarak, sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Aydınlar Mahallesi'nde dün, su kuyusuna düşen bir koyunun kurtarılması ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. 5 kişilik ekip, halat yardımıyla kuyuya indi. Koyun, ekiplerin çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde kuyudan çıkararak sahibine teslim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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