Diyarbakır'da Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da girdikleri kuyuda karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi.

Çermik ilçesine bağlı Petekkaya Mahallesi'nde Mehmet, Mehmet ve Kemal Karabağ ile Hanifi Yeşilyaprak, temizlemek için girdikleri etrafı taşlarla örülü su kuyusundan uzun süre çıkmamıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirlemişti. Cenazeler, ekiplerin çalışmaları sonucu kuyudan çıkarılarak, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Gece saatlerinde cenazeleri ailelerine teslim edilen vatandaşlar için bugün Hz. Hüseyin Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Amca çocukları oldukları öğrenilen 4 kişinin cenazeleri, gözyaşları arasında Petekkaya Mahallesi'ne bağlı Çivan mezrasındaki mezarlığa defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR