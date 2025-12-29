Diyarbakır'da kar sevinci: Çocuklar sokaklara koştu

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklara çıkarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Mahalle aralarında ve parklarda bir araya gelen çocuklar kardan adam yaptı, kartopu oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu anlarda ebeveynler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Aileler, hem çocuklarıyla birlikte eğlendi hem de onların mutluluğuna ortak oldu. Kar yağışının Diyarbakır'da nadir görülmesi nedeniyle yaşanan bu manzara, kentte adeta bayram havası oluşturdu. Çocuk kahkahaları sokakları doldururken, karın tadını çıkaran vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. - DİYARBAKIR