Haberler

Diyarbakır'da kar sevinci: Çocuklar sokaklara koştu

Diyarbakır'da kar sevinci: Çocuklar sokaklara koştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı çocukların yüzünü güldürdü. Okulların tatil edilmesiyle sokaklara çıkan çocuklar, kardan adam yapıp kartopu oynadı. Aileler de bu eğlenceye katılarak, karın tadını birlikte çıkardılar.

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklara çıkarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Mahalle aralarında ve parklarda bir araya gelen çocuklar kardan adam yaptı, kartopu oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu anlarda ebeveynler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Aileler, hem çocuklarıyla birlikte eğlendi hem de onların mutluluğuna ortak oldu. Kar yağışının Diyarbakır'da nadir görülmesi nedeniyle yaşanan bu manzara, kentte adeta bayram havası oluşturdu. Çocuk kahkahaları sokakları doldururken, karın tadını çıkaran vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü

Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi