Diyarbakır'da Kadın Tekstil Çalışanlarına Kanser Semineri
Memorial Hastanesi tarafından Diyarbakır'da bir tekstil firmasında çalışan 80 kadına 'Meme ve Kadın Kanserlerinde Erken Teşhisin Önemi' hakkında seminer verildi. Seminerde Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci ve Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Evsen bilgilendirmelerde bulundu.
Diyarbakır'da, Memorial Hastanesi tarafından kadın tekstil çalışanlarına "Meme ve Kadın Kanserlerinde Erken Teşhisin Önemi" hakkında seminer verildi.
Bir tekstil firmasında 80 kadın çalışana Memorial Diyarbakır Hastanesi Kanser Merkezi'nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, 'Meme Kanserinde Erken Teşhisin Önemi' ve Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Evsen ise, 'Kadın Kanserlerinde Erken Teşhisin Önemi' konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulundu. Seminerin sonunda katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı. - DİYARBAKIR