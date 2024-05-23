Diyarbakır'da Kadın Tekstil Çalışanlarına Kanser Semineri

Diyarbakır'da, Memorial Hastanesi tarafından kadın tekstil çalışanlarına "Meme ve Kadın Kanserlerinde Erken Teşhisin Önemi" hakkında seminer verildi.

Bir tekstil firmasında 80 kadın çalışana Memorial Diyarbakır Hastanesi Kanser Merkezi'nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci, 'Meme Kanserinde Erken Teşhisin Önemi' ve Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Evsen ise, 'Kadın Kanserlerinde Erken Teşhisin Önemi' konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulundu. Seminerin sonunda katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı. - DİYARBAKIR