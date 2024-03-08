Diyarbakır'da Kadın Polislere 8 Mart Sürprizi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadın polislere karanfil verildi.

Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan kadın polisler, Personel Büro Amiri Komiser Gülseli Börekçi tarafından ziyaret edilerek kendilerine karanfil dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Alp Ay, "Kadın çalışanların teşkilatımıza ve ilçemize verdikleri emek daha fazla saygı görmelerini hak ediyor. Kendilerine başarılarla dolu çalışma hayatları olmasını temenni ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR