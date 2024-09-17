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Diyarbakır'da Görme Engelliler Okulu'nun Yatılı Pansiyon Bölümü Yeniden Açıldı

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Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlk-Ortaokulu’nun 2017 yılında kapatılan yatılı pansiyon bölümü, 2024-2025 eğitim öğretim yılında tekrar hizmet vermeye başlayacak. Eğitimciler, velilere çocuklarını bu okula göndermeleri çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da eğitim veren Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlk-Ortaokulunun 2017 yılında kapatılan yatılı pansiyon bölümü, yeniden açıldı.

Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaş, Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Okulunun 2005-2006 eğitim öğretim yılında eğitim hayatına başladığını hatırlattı. Karakaş, okulun hizmetine yatılı olarak devam ederken, 2017 yılında pansiyon bölümünün kapandığını söyledi. Yaklaşık yedi yıl yatılı bölümünün açılması için yoğun bir görüşme trafiği yürüttüklerini kaydeden Karakaş, "Özellikle İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Küçükali'nin duyarlılığıyla süreç hızlanarak 2024-2025 eğitim öğretim yılında okulumuzun yatılı pansiyon bölümü tekrar hizmete açıldı. Özel eğitim okullarının özelde görme engelliler okullarının mutlak suretle yatılı bölümlerinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Okulumuz eğitim öğretim hayatına yatılı olarak devam ediyor. Velilere sesleniyoruz, çocuklarını eğitimden kesinlikle mahrum bırakmasınlar, okulumuza göndersinler. Okulumuzda görme engellilerin eğitim alabilmesi için tüm şartlar mevcuttur. Öğretmenlerimiz bu konuda son derece donanımlı ve görme engelli kardeşlerimizin eğitim alabilmeleri için her türlü fedakarlığı göstermektedir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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