Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Sembolü Eski HDP Binasında Tadilat Başladı

Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Sembolü Eski HDP Binasında Tadilat Başladı
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için mücadele eden ailelerin nöbet tuttuğu eski HDP il binasında tadilat çalışmaları başladı. Aileler, bina önünde nöbetlerine devam ediyor.

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 tarihinde başlatılan evlat nöbetinin simge yapılarından olan eski HDP il binasında tadilat başladı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının geri dönmesi için mücadele eden aileler, eski HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbetlerini sürdürüyor. Ailelerin direnişinin simgesi haline gelen bina, uzun süredir atıl durumda bulunuyordu. Son günlerde ise yapıda tadilat çalışmalarına başlandığı görüldü. Dış cephesi ve iç bölümlerinde onarım yapılan bina çevresinde inşaat ekipleri faaliyet yürütüyor.

Tadilat süreci devam ederken aileler, bina önünde kurdukları çadırda nöbet tutmaya devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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