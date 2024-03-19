Diyarbakır'da DEM Parti yöneticileri ve Gençlik Meclisi üyeleri gözaltına alındı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, DEM Parti yöneticileri ve Gençlik Meclisi üyeleri de dahil olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı.
AHMET ÜN
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda DEM Parti yöneticileri ve Gençlik Meclisi üyelerinin de aralarındı bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bugün Diyarbakır'da bazı adreslere operasyon yapıldı. Operasyon sonucu DEM Parti yöneticileri ve Gençlik Meclisi üyelerinde aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.