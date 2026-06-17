Diyarbakır'da vali yardımcısı ve kaymakam atamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı kapsamında Diyarbakır'da vali yardımcılığı ve kaymakamlık kadrolarında değişikliğe gidildi.

Bazı mülki idare amirleri yeni görev yerlerine atanırken, boşalan görevlere yeni isimler getirildi. Buna göre Diyarbakır Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin İstanbul Çekmeköy Kaymakamlığına, Kulp Kaymakamı Burak Akeller Ordu Perşembe Kaymakamlığına, Hani Kaymakamı Mevlana Kürkçü Sinop Ayrancık Kaymakamlığına, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür Hakkari Yüksekova Kaymakamlığına, Kocaköy Yusuf Melikşah Aydın, Elazığ Vali Yardımcılığına, Çüngüş Kaymakamı Metin Baskın Muş Vali Yardımcılığına, Diyarbakır Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel Karabük Vali Yardımcılığına, Diyarbakır Vali Yardımcısı Murat Yıldız Sinop Boyabat Kaymakamlığına ve Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk Mardin Yeşilli Kaymakamlığına atandı.

Bingöl Yedisu Kaymakamı Hasan Erdoğan Kulp Kaymakamlığına, Kahramanmaraş Nurhak Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu Hani Kaymakamlığına, Adıyaman Tut Kaymakamı Celal Güngör Çınar Kaymakamlığına, Erzurum Şenkaya Kaymakamı Murat Çürük Eğil Kaymakamlığına, Trabzon Çarşamba Kaymakamı Zahid Bahadır Semiz Kocaköy Kaymakamlığına, Kütahya Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak Çüngüş Kaymakamlığına, Hakkari Derecik Kaymakamı Sezai Demirci Diyarbakır Vali Yardımcılığına, Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz Diyarbakır Vali Yardımcılığına, Rize Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu Diyarbakır Vali Yardımcılığına ve Malatya Vali Yardımcısı Sedat Özdemir Kayapınar Kaymakamlığına atandı.

Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, mayıs ayında Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanmıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı