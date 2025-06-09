Diyarbakır'da Barajda Hayvanların Serinleme Anları

Diyarbakır'da bulunan Devegeçidi Barajı, hayvanların serinleme alanı haline geldi. Büyükbaş hayvanlar baraj göletinde serinlerken, küçükbaş hayvanlar da kendilerini görüntüleyen drondan korkup panikle kaçtı.

Diyarbakır Devegeçidi Barajında kaydedilen görüntüler izleyenleri hem şaşırttı hem gülümsetti. Sıcak havadan bunalan üç büyükbaş hayvanın baraj göletinde serinlediği anlar, dron kamerasına yansıdı. Aynı bölgede otlayan koyun sürüsü de deponun sesi ve hareketinden ürkerek panikle kaçmaya başladı. Koyunların telaşla dağılması renkli ve ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

O anlar sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Vatandaşlar, sıcak yaz günlerinde hem hayvanların serinleme çabası hem de koyunların tepkisiyle oluşan doğallığın etkileyici olduğunu belirtti. - DİYARBAKIR