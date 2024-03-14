Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Aile ve İnternet Semineri Verildi

Güncelleme:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kadın kursiyerlerine yönelik aile ve internet konulu seminer düzenlendi. Seminerde, internetin günlük yaşamdaki rolü, çocukların internet kullanımıyla ilgili riskler ve ailelerin alabileceği önlemler gibi konular ele alındı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kadın kursiyerlerine yönelik aile ve internet konulu seminer verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ailelerin yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla geliştirilen aile eğitim programı çerçevesinde yürütülen aile ve internet konusunda bilgi ve farkındalığın artırılması amacıyla, Çermik ADEM bünyesindeki kadın kursiyerlere koordinatör Gülcan Yıldızhan tarafından seminer verildi. Çermik ADEM'de verilen seminerde, internetin günlük yaşamdaki rolü, çocukların internet kullanımıyla ilgili riskler ve ailelerin alabileceği önlemler gibi konular ele alındı. Katılımcılara dijital dünyada güvenli ve sağlıklı bir deneyim sağlamak için önemli ipuçları ve yönergeler aktarıldı.

Çermik ADEM'in düzenlediği bu seminer, ailelerin bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalıklarını artırmayı hedeflediğini dile getiren koordinatör Yıldızhan, ailelere sunulan bu eğitimler, toplumun dijital çağa uyumunu destekleyerek aile içi iletişimi güçlendirmeyi ve çocukların internetle daha sağlıklı bir ilişki kurmalarını sağlamayı amaçladığını söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Kadın Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cumhur Gülay kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Marmara Belediye Başkan adayı Cumhur Gülay kaç yaşında, nereli? Utku Şamil Kuyumcu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Manyas Belediye Başkan adayı Utku Şamil Kuyumcu kaç yaşında, nereli? Selamettin Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Kepsut Belediye Başkan adayı Selamettin Çakır kaç yaşında, nereli? M. Fatih Kayhan kimdir? AK Parti Diyarbakır- Hani Belediye Başkan adayı M. Fatih Kayhan kaç yaşında, nereli? Mehmet Bakkal kimdir? MHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal kaç yaşında, nereli? Kaan Burak Zarifoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Karesi Belediye Başkan adayı Kaan Burak Zarifoğlu kaç yaşında, nereli? Haşim Kuşlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - İvrindi Belediye Başkan adayı Haşim Kuşlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Kurt kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Kurt kaç yaşında, nereli? Şükrü Odabaşı kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Havran Belediye Başkan adayı Şükrü Odabaşı kaç yaşında, nereli? Latif Fidan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gönen Belediye Başkan adayı Latif Fidan kaç yaşında, nereli? Hüsnü Orhun İkiz kimdir? Memleket Partisi Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hüsnü Orhun İkiz kaç yaşında, nereli? Yüksel Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gömeç Belediye Başkan adayı Yüksel Kaplan kaç yaşında, nereli? Şerafettin Yiğit kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kocaköy Belediye Başkan adayı Şerafettin Yiğit kaç yaşında, nereli? Eyüp Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Erdek Belediye Başkan adayı Eyüp Demir kaç yaşında, nereli? Haydar Volkan Haytaoğlu kimdir? Memleket Partisi Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Haydar Volkan Haytaoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title