8 Martta ihtiyaç sahibi kadınlara kıyafet desteği

Hayırseverler tarafından bağışlanan 700'den fazla kıyafet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir'e teslim edildi. Kıyafetler mahalledeki ihtiyaç sahibi kadınlara dağıtıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi. Hayırseverler tarafından bağışlanan 700'den fazla kıyafet, Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir'e teslim edildi. Teslim alınan kıyafetler, günün anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi kadınlara dağıtıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı