Diyarbakır'da 60 yataklı yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapımı tamamlanan 60 yataklı 3'üncü Basamak Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açıldı. Ünitenin ilk aşamasında 10 yatak hasta kabulüne başlarken, kalan yatakların da kademeli olarak hizmete alınacağı belirtildi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete açılan 60 yataklı 3'üncü Basamak Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi ile kentte kamudaki 3'üncü Basamak Erişkin Yoğun Bakım yatak kapasitesi 98'den 158'e yükseldi. Yaklaşık yüzde 60'lık kapasite artışı sağlanan ünitenin, ileri düzey yoğun bakım ihtiyacı bulunan hastalara hizmet vermesi hedefleniyor. Modern altyapı ve ileri teknoloji tıbbi cihazlarla donatılan ünitede; ağır travma, ileri solunum yetmezliği, sepsis ve çoklu organ yetmezliği gibi kritik durumdaki hastaların tedavileri gerçekleştirilecek. Hastalara 24 saat uzman sağlık ekipleri tarafından hizmet sunulacak.

'KAPASİTEMİZ GÜÇLENDİ'

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, ünitenin ilk etabının hizmete açıldığını belirterek, "İlk aşamada 10 yatak aktif olarak hizmet vermeye başladı, kalan kısımlar da kademeli şekilde hizmete alınacak. Bu yatırım, yoğun bakım kapasitemize önemli katkı sağlayacak ve vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracaktır. Diyarbakır, yalnızca ilimize değil çevre illere de ileri düzey sağlık hizmeti sunan önemli bir sağlık merkezidir. Hizmete açılan bu yeni yoğun bakım ünitesiyle birlikte hem ilimizdeki kritik hasta bakım kapasitesi güçlenmiş olacak hem de bölgemizin nitelikli sağlık hizmeti sunumuna önemli katkı sağlanacaktır" dedi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı