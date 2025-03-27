Diyarbakır'da 25 Yıldır Süren İftar Geleneği

Diyarbakır'da Seyfülmülük İlim Medresesi'ndeki iftar geleneği 25 yıldır sürdürülüyor.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar buluşmalarını bu yıl da merkez Sur ilçesi Bağıvar beldesindeki İlim Medresesi'nde gerçekleştirdi. İftar programına çok sayıda vatandaş ve medrese öğrencileri katıldı.

Burada konuşan DİKO Başkanı Yüksel, "Kur'an'da bin aydan hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ni, rahmetli babamızın kurduğu Seyfülmülük İlim Medresesi'nde, tam 25 yıldır aynı aşkla, aynı niyetle idrak ediyoruz. Bu yıl da Rabbimizin izniyle binlerce gönülle aynı sofrada buluştuk. Dualar ettik, yürekten yüreğe uzandık. Babamızdan miras kalan bu kutlu geleneği yaşatmanın huzurunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu anlamlı gece vesilesiyle katkı sunan, gönlüyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" dedi. - DİYARBAKIR