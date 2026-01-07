Çermik kaplıcaları dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan kaplıcalar yılın dört mevsimi ziyaretçi ağırlıyor.

İlçede yapılan modern otel ve pansiyonlar ile yeni yapılan tesislerle Çermik kaplıcalarına kış mevsiminde de rağbet artıyor. Özellikle hafta sonları Güneydoğu Anadolu Bölgesinden pek çok ilden insanların şifa aramak amacıyla geldiği ilçede hareketlilik yaşanıyor. Çermik kaplıcaları içerdiği minareler açısından dünyada ikinci sırada yer alıyor. Kaplıcaların özellikle; iltihaplı romatizma, eklem ve kas hastalıkları, çocuk felci, üst solunum yolları, deri hastalıkları ve kadın hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. - DİYARBAKIR