16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt

Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye jet yanıt
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır anneleri Ramazan ayında da çadırlarında evlat nöbetine devam ediyor.

Diyarbakır anneleri Ramazan ayında da çadırlarında evlat nöbetine devam ediyor.

3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor.

Siirt'in Şirvan ilçesinden gelen Yusuf Ödümlü'nün babası Nurettin Ödümlü, 6 yıldır DEM Parti il binası önünde nöbet tuttuklarını söyleyerek, "Her Ramazan'da buradayım, evimde oruç tutmamışım, hep burada çadırda tutmuşuz" dedi.

Ödümlü, 12 sene önce evladının dağa gittiğini ve 6 yıl önce ölüm haberini aldığını ama inanmadığını belirterek, "İnşallah Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve devlet büyüklerimiz sayesinde inşallah bir barış olur, bütün evlatlarımız geri gelir. Biz çok umutluyuz" şeklinde konuştu.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu, Ramazan ayı olmasına rağmen çadıra geldiklerini dile getirerek, "Bize rahat yok. Ne zaman çocuklarımızı alıp evimize götürürsek o zaman rahat edeceğiz. İnşallah bu ramazan ayı tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olur. Bizim de çocuklarımız evlerine, yuvalarına dönsün. Bu derdimiz, bu çilemizde bitsin. Devletimize, Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Oğluna seslenen anne Uslu, "Oğlum sen beni görüyorsan eve dön yavrum. Babanın ocağına, annenin kucağına dön. Biz o zaman çifte bayram yapacağız. Asker ve polisimizi gördüğünde onlara git teslim ol eve dön" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

89 yaşındaki dededen katliam: 2 ölü, 1 yaralı
img

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu
img

Yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu

Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı inanılmaz boyutta
Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

İddianame tamamlandı! İşte istenen hapis cezası
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz
Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.