Diyarbakır’da 7 Yıldır Evlat Nöbeti

Diyarbakır'da eski HDP il binası önünde eylem yapan aileler, 7 yıldır kararlılıkla evlatlarını beklemeye devam ediyor.

3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 7 yıldır sürüyor. Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın, 7 yıldır nöbet tuttuklarını söyledi. Aydın, "Cumhurbaşkanımızın, Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'Terörsüz Türkiye' sayesinde tek tek çocuklarımız gelmeye başladı. İnşallah hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin kardeşliği, birliği, beraberliği için şehit ve gazi annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Çünkü ne yaparsak yapalım onların hakkını ödeyemeyiz. Onlar da terör mağdurudur bizim gibi, biz de terör mağduruyuz. İnşallah el birliğiyle bu terörü bitireceğiz ve Türkiye'yi inşallah güzel günlere taşıyacağız" dedi.

Oğlu Mahmut Uslu için ayakları tuttuğu kadar HDP önündeki eylemi sürdüreceğini ifade eden Bedriye Uslu, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye'yi başlattılar. İnşallah gözümüzde barıştadır. Oğlum sen beni görüyorsan, duyuyorsan Mahmut'um yeterdir geri dön. Tüm arkadaşlarınla birlikte geri dönün, yeterdir. Bu çilemiz de bitsin. Allah rızası için geri dön" diye konuştu.

Oğlu Aziz Demir için evlat nöbeti tutan Güzide Demir ise, 7 yıldır burada evlatlarını beklediklerini dile getirdi. Demir, "Bu mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımız gelene kadar biz buradayız. Biz 'Terörsüz Türkiye' istiyoruz. İnşallah barış olacak, bizim çocuklarımız hepsi gelir anne ve babasına kavuşur. Aziz oğlum, neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol oğlum. Cumhurbaşkanımız büyük bir cumhurbaşkanıdır. İnşallah tüm çocukları getirecek. Cumhurbaşkanımızdan ve Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. İnşallah bu çocuklarımızın hepsini getirecekler" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR