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Diyarbakır anneleri, yeni çözüm sürecinin evlatları üzerinden olmasını istiyor

Diyarbakır anneleri, yeni çözüm sürecinin evlatları üzerinden olmasını istiyor
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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürürken, yeni çözüm süreci olarak yorumlanan gelişmelerin evlatları üzerinden yapılmasını istiyor.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürürken, yeni çözüm süreci olarak yorumlanan gelişmelerin evlatları üzerinden yapılmasını istiyor.

3 Eylül 2019'da farklı illerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin attığı adımları yeni çözüm süreci olarak değerlendiren aileler müjdeli haber bekliyor. Aileler, evlatlarına "teslim ol" çağrılarını yineledi.

Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın, 20 Mayıs 2015'te çocuğunun HDP'liler tarafından kandırılıp dağa götürüldüğünü öne sürerek, "Bu, 13 yaşındaki bir çocuğu kandırmak değil, kaçırmaktır. Allah, cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Elini taşın altına koydu, silah bırakmayı biz de destekliyoruz. Arkadaşlar, gelin silahların bırakın. Bu zamana kadar kan döküldü, yeter artık. Garibanların çocuklarından başka kim öldü? HDP'lilere bakıyorsun çocukları Avrupa'da kolejlerde okul okurken bizimkiler mağarada ölüme mahkum edilmiş. Buna artık hayır diyoruz., yeter diyoruz. Burada sadece kendi evlatlarımız için değil, Türkiye'nin bütün çocukları için nöbet tutuyoruz. Artık Mehmetler, Özkanlar, Ahmetler ölmesin diyoruz" dedi.

Hayal Demir'in annesi Süheyla Demir ise Ağrı'dan eyleme katıldığını belirterek, 6 yıldır burada evlatlarını beklediklerini ve kararlı olduklarını vurguladı. Demir, "Benim kızım 2014'te 19 Mayıs'ta kandırılarak dağa götürüldü. HDP tarafından PKK'ya teslim edildi. 10 yıldır kızımın acısını çekiyorum, onun yolunu gözlüyorum, ona hasretiz" şeklinde konuştu.

Çözüm sürecinin evlatları üzerinden yapılmasını istediklerini dile getiren Demir, "Bizim evlatlarımızdan birkaç tanesini yollasınlar ki onların samimi olduğuna biz de inanalım. Kızım, eğer beni görüyor ve duyuyorsan gel artık. Bu yolun sonu yok, sizi dağa taşa mahkum ettiler. 10 yıldır annen, baban acı çekiyor" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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