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Diyarbakır Anneleri Soğuk Havaya Rağmen Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Diyarbakır Anneleri Soğuk Havaya Rağmen Evlat Nöbetine Devam Ediyor
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Diyarbakır anneleri, eski HDP il binası önünde evlatları için başlattıkları oturma eylemini soğuk hava koşullarına rağmen sürdürüyor. Aileler, çocuklarını almadan eylemlerini bırakmayacaklarını belirtiyor.

Diyarbakır anneleri, soğuk hava şartlarına rağmen eski HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdürüyor.

3 Eylül 2019'da farklı illerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP il başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti soğuk havaya rağmen aralıksız devam ediyor. Ağrı'dan oturma eylemine katılan Süheyla Demir kararlı olduğunu ve şartlar ne olursa olsun çocuklarını almadan kalkmayacaklarını ifade etti. Demir, "Gördüğünüz gibi dışarıda kar var, yağmur var biz halen eylemimize devam ediyoruz. Biz evlatlarımızı almadan buradan gitmiyoruz" dedi.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu'da kararlı olduğunu söyledi. Uslu, "Her sabah yağmur, çamur, yaz, kış demeden bu çadırın yolunu tutuyoruz geliyoruz. Kararlıyız ve hiç vazgeçmeyeceğiz çocuklarımızı alamadan bu çadır olana kadar biz hep geleceğiz. İnşallah tüm Müslümanların duaları kabul olur bizimde çocuklarımız geri gelecek" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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