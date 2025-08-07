Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen aileler, neredeyse 7. yılına giren nöbetlerini sürdürüyor. Aileler, müjdeli bir haber almak umuduyla yetkililerden bilgi bekliyorlar.

Diyarbakır anneleri, evlatlarından gelecek müjdeli bir haberi almak için nöbetlerini aralıksız sürdürüyor.

3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın, anne ve babalar olarak evlat nöbetinin neredeyse 7'inci yılına gireceğini söyledi. Aydın, "Maalesef çocuklarımızdan herhangi bir haber alamıyoruz. Biliyorsunuz 'Terörsüz Türkiye' kapsamında Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli barış süreci başlattılar. Anne ve babalar olarak isterdik ki bizleri de bilgilendirsinler, açıklama yapsınlar en azından içimiz rahat ederdi. Ne şekilde yol alındığını bilirdik ama maalesef bize herhangi bir bilgi veren olmadı. Bizde büyük bir merakla ne olacağını bekliyoruz. Tüm aileler olarak Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz ve kendisine de bir ricamız var. Diyarbakır anne ve babalarını unutmasınlar, bizleri bilgilendirsinler süreç ile ilgili" dedi.

Ramazan annesi Mevlüde Üçdağ, hava sıcaklığının 45 derecenin üzerinde olmasına rağmen evlat nöbetine devam ettiklerini ifade etti. Üçdağ, "6 yıl burada emek harcadık. Anne ve babaların çok emeği var. Cumhurbaşkanımızdan tek ricam tez zamanda bu çocukları anne, babalarına kavuşturun. Bu gözyaşlarını artık dindirin. Bu anne, babaların umudu sizsiniz. Güzel bir telefon gelme umuduyla buradayız. Müjdeli bir haber almak için dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

