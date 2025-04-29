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Diyanet İşleri Uzmanı Afyonkarahisar'da Seminer Düzenledi

Diyanet İşleri Uzmanı Afyonkarahisar'da Seminer Düzenledi
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya, Afyonkarahisar'da düzenlenecek seminer için İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. İmamoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti ve seminerin önemine değindi.

Afyonkarahisar'da düzenlenecek seminer için kente gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü personeline yönelik iki gün sürecek seminer için kente gelen Kaya, Müftü İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, nazik ziyareti ve seminer katkıları dolayısıyla Davut Kaya'ya teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, eğitim faaliyetlerinin önemi ve personel gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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