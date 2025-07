Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Muharrem ayı, Aşura ve Kerbela mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün bizlere düşen, yeni kerbelaların yaşanmaması adına sorumlu ve dikkatli davranmaktır. Bizleri bir arada tutan değerlere suikast sayılacak söylem ve eylemlerden uzak durmaktır" ifadelerini kullandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muharrem ayı, Aşura ve Kerbela dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erbaş, Muharrem ayının tarihte önemli hadiselere sahne olduğunu belirterek, "Bu ay, içinde barındırdığı hikmetlere binaen Müslümanlar tarafından hürmete layık bir ay olarak kabul görmüştür. Peygamber Efendimiz, bu aya hürmeten 10'uncu günü olan Aşure gününe bir öncesini veya bir sonrasını da ilave ederek oruç tutmuş, Ramazandan sonra en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu bildirerek Müslümanlara da bu ayda oruç tutmalarını tavsiye etmiştir" açıklamasında bulundu.

Muharrem ayının Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının şehadet hüznünü taşıdığını aktaran Erbaş, "Bundan yaklaşık 14 asır önce, Hicri 61 yılının 10 Muharrem'inde, Peygamber Efendimizin çok sevdiği torunlarından Hz. Hüseyin ve beraberindeki pek çoğu ehl-i beytten 70 kadar mümin, Kerbela'da acımasızca şehit edilmiştir. İslam tarihinin en acı günlerinden birinde gerçekleşen bu elim hadise, bütün müminleri derinden yaralamış, o günden beri hangi mezhepten, hangi ırktan ve hangi kültürden olursa olsun tüm Müslümanların ortak acısı olmuştur. Dolayısıyla Aşura günü, yürekleri sızlatan, vicdanları paramparça eden o tarifi imkansız elemi bizlere yeniden hatırlatır. Kalplerimizi derin bir hüzne gark eder" ifadelerine yer verdi.

"Bizlere düşen, yeni kerbelaların yaşanmaması adına duyarlı sorumlu ve dikkatli davranmak"

Geçmiş hatalardan ders alarak yeni acıların önüne geçilmesinin insanların elinde olduğunu ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen, yeni kerbelaların yaşanmaması adına daha duyarlı, sorumlu ve dikkatli davranmaktır. Bizleri bir arada tutan değerlere suikast sayılacak her türlü söylem ve eylemden uzak durmaktır. Kur'an ve Sünnetin rehberliğinde ümmetin her bir ferdini kuşatacak güçlü bir kardeşlik bilinci geliştirmektir. Duygu, düşünce ve davranışlarımızla birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmenin gayreti içerisinde olmaktır. Yeni fitnelerin vahdetimizi yıkmasının ve yeni acıların yüreklerimizi yakmasının önüne ancak bu şekilde geçebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Hz. Hüseyin ve Kerbela mazlumları olmak üzere asrısaadetten günümüze kadar din, iman, vatan ve mukaddesat uğrunda feday-ı can eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Muharrem ayını ve Aşura gününü birliğimizi, kardeşliğimizi, muhabbetimizi pekiştirmeye vesile kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." - ANKARA