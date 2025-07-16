Erbaş, 15 Temmuz Şehitleri için Dua Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Hacı Bayram Veli Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasına katıldı. FETÖ'nün darbe girişiminin 9'uncu yılında düzenlenen programda Ali Erbaş 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Erbaş'ın kıldırdığı sabah namazının ardından dualar edildi. Erbaş duasında 15 Temmuz şehitlerine yer verdi. Türkiye'nin bütünlüğüne karşı olan hareketleri ise kınadı. Erbaş duasını Gazze'ye düzenlenen saldırılarda ölenlere rahmet, yaralananlara ise şifa dileyerek bitirdi. Duanın ardından Başkan Erbaş cemaat ile selamlaştı. - ANKARA