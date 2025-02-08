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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Din görevlileri yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturan bir topluluktur"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din görevlilerinin insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturan bir topluluk olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din görevlilerinin insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturan bir topluluk olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Osmaniye'de din görevlileriyle bir araya geldi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Amfisinde gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Erbaş, din görevlilerinin insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturan bir topluluk olduğunu belirtti.

"Cemaatimizin öğretmeniyiz"

Başkan Erbaş, yaz Kur'an kurslarında 3,5 milyon öğrencinin olduğunu dile getirerek, "Bizim 7'den 70'e değil 7'den önce de 70'ten sonra da öğrencimiz var. Çünkü biz aynı zamanda öğretmeniz. Peygamber Efendimiz, ben öğretmen olarak gönderildim buyurmaktadır. Bizler cemaatimizin öğretmeniyiz. Vaaz kürsüsünde, minberde, ders kürsüsünde, cami derslerinde cemaatimizin öğretmeniyiz" dedi.

"Oğlumuzun, kızımızın dinimizin en güzel doğru kaynaklardan öğrenmesine gayret edelim"

Din görevlilerinin çocuklara İslam'ın güzelliklerini anlatmalarını gerektiğini söyleyen Başkan Erbaş, "Oğlumuzun, kızımızın dinimizin en güzel doğru kaynaklardan öğrenmesine gayret edelim. Onların aşırılıklara hurafelere maruz kalmasına sebebiyet vermeyelim. Biz onlara sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkar ya da sanal dünyaya onları mahkum ederiz" diye konuştu.

Programa, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman ile Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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