Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bizler, Allah'ın dinine ve bütün insanlığın geleceğine hizmet gayesiyle çalışıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizler, yüce dinimiz İslam'a ve aziz milletimize hizmet etmekle görevli bir ekibiz. Biz, Allah'ın dinine ve bütün insanlığın geleceğine hizmet gayesiyle çalışıyoruz. İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturuyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet Akademisi tarafından düzenlenen 3. Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi açılış programına çevrim içi olarak katıldı. Aday din görevlilerine hitap eden Erbaş, "Anayasamızın ilgili maddeleri Diyanet İşleri Başkanlığına, toplumun bütün kesimlerine din hizmeti sunma ve rehberlik yapma mükellefiyeti yüklemektedir. Bizler, bu mükellefiyetin gereği olarak her türlü siyasi ve ideolojik görüşün üstünde hiçbir mezhep-meşrep ayrımı yapmadan bütün topluma hizmet etmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Diyanet personelinin köklü ve sistematik bir eğitimden geçmesi, nitelikli personel yetiştirmek amacıyla Diyanet Akademisi'ni kurduklarını belirten Erbaş, akademinin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının özveriyle yürüttüğü din hizmetlerini daha güçlü hale getirecek önemli bir imkan olan Diyanet Akademisi'nin kurulmasıyla personel eğitimlerinin tek çatı altında toplandığını ve meslek öncesi eğitime geçildiğini söyledi.

"Diyanet Akademisi, öğrencilerine dünya çapında ufuk kazandıracak bir kurumdur"

Aday din görevlisi eğitimlerinin birinci ve ikinci dönemlerinde şu ana kadar 6 bin 928 aday din görevlisinin mesleki eğitimlerini tamamladığı bilgisini paylaşan Erbaş, şöyle konuştu:

"Diyanet Akademisi'ni belli derslerin eğitimini veren ve diploma kazandıran bir kurum olarak görmüyoruz. Zira Diyanet Akademisi, gerçekleştirdiği eğitimlerde hizmetlerimizin bireysel ve toplumsal boyutta somut karşılığını öncelemektedir. Bu da hem akademimizin öğrencilerimize sunduğu bilginin niteliğiyle hem de toplumumuza ve dünyanın geleceğine katkısıyla doğrudan alakalı bir durumdur. Bu açıdan sahip olduğu gelecek perspektifiyle akademimizi, yaşadığımız çağ ve sorumluluklarımız ekseninde, öğrencilerine dünya çapında ufuk kazandıracak bir kurum olarak gördüğümü belirtmek isterim. Bu kurumun aynı zamanda bilgiyi sadece elde etmekle yetinmeyip onu bilince dönüştürerek hayata tatbik eden, üretilen bilgiyi insanlığın hizmetine sunan bir anlayışı güçlendirmekle mükellef olduğunu da vurgulamak isterim."

"Bizler, yüce dinimiz İslam'a ve aziz milletimize hizmet etmekle görevli bir ekibiz"

Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın "Hayırda yarışın" buyurduğunu aktaran Erbaş, "Bizler, yüce dinimiz İslam'a ve aziz milletimize hizmet etmekle görevli bir ekibiz. Biz, Allah'ın dinine ve bütün insanlığın geleceğine hizmet gayesiyle çalışıyoruz. İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturuyoruz" dedi.

Bugün yeryüzünün tarihinin en zor dönemlerinden birisini yaşadığını, Müslümanların da ümmet olarak çok ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, "Bu yüzden öncelikle Müslümanların bir öze dönüş yaşaması, Kur'an ve sünnete sarılması, kendi inanç ve medeniyet değerlerini kuşanması gerekmektedir. İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun yaşanan bütün sorunlar, ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözülebilir" ifadelerini kullandı.

"İnsanları Hakk'a davet ederken güzel ahlakınızla ve güzel davranışlarınızla onlara örnek olacaksınız"

Aday din görevlilerine tavsiyelerde bulunan Başkan Erbaş, şunları söyledi:

"Sizler milletin, ümmetin ve insanlığın umudu olan, tüm insanlığı iyiliğe ve hayra çağıran bir topluluksunuz. Bu yüzden hizmetlerimizde, çalışmalarımızda, her söz ve davranışınızda en temel referansımız Kur'an ve sünnet olacaktır, sahih bilgi olacaktır. Doğru bilgiyle milletimizin manevi hayatına rehberlik edeceksiniz inşallah. Rehberliğinizde Nebevi yöntem temel ilkeniz olsun. Nebevi yöntemin ana umdeleri ise sahih bilgidir, nezaket ve zarafet sahibi olmaktır. İnsanlara seviyelerine ve ihtiyaçlarına göre davranmak, ona göre söz söylemektir. Peygamber Efendimizin mirasını omuzlamış, hakikatin sorumluluğunu yüklenmiş, gönül insanlarımız olacaksınız inşallah. İslam'ın hakikatlerini ayrım yapmadan herkese etkili ve hikmetli sözlerle anlatacaksınız inşallah. İnsanları Hakk'a davet ederken, güzel ahlakınızla ve güzel davranışlarınızla onlara örnek olacaksınız."

"Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak önceliğimiz, insanlığın huzurudur"

Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının önceliğinin daima Allah'a, Peygambere (sav), millete ve insanlığa karşı sorumluluğu olduğunu belirten Başkan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak bizim önceliğimiz, insanlığın huzurudur, adaletin, merhametin, güzel ahlakın yaygınlaşmasıdır. İnanıyorum ki böyle bir şuur ve gaye ile hareket ettiğinizde çalışmalarınız ve hayatınız daha da bereketlenecek, sadece Allah rızasını umarak hizmette bulunmak bizlere ihlas, samimiyet ve tevazu gibi en büyük değerleri ve nimetleri kazandıracaktır" dedi.

Yapılan hizmetlerin aşk, heyecan, ihlas ve samimiyetle yapılması gerektiğine vurgu yapan Erbaş, eğitime katılan aday din görevlilerine başarılar diledi. - ANKARA