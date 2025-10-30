Diyanet'in 'Oku-Yorum' Projesi Aydın'da Devam Ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen 'Oku-Yorum' projesi kapsamında Aydın'ın Çine ilçesinde din görevlileri, kitap ve Diyanet Dergisi müzakeresi için bir araya geldi.

Proje çerçevesinde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen buluşmada görevliler, belirlenen bir kitap ve bir Diyanet Dergisi üzerine değerlendirmelerde bulunarak bilgi ve fikir alışverişinde bulundu Bu toplantılar, din görevlilerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda din hizmetlerinde verimliliği artırmaya yönelik bir istişare ortamı oluşturuyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki Ekim ayı buluşması İlçe Müftüsü Yahya Ofşin ve Vaiz Kamil Kebap'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Samimi bir atmosferde geçen toplantılarda, okunan eserler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. - AYDIN