Haberler

Diyanet'in 'Oku-Yorum' Projesi Aydın'da Devam Ediyor

Diyanet'in 'Oku-Yorum' Projesi Aydın'da Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Oku-Yorum' projesi kapsamında din görevlileri bir araya gelerek kitap ve Diyanet Dergisi müzakeresi yaptı. Bu buluşmalar, din görevlilerinin kişisel gelişimine katkıda bulunurken verimliliği artırmayı hedefliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen 'Oku-Yorum' projesi kapsamında Aydın'ın Çine ilçesinde din görevlileri, kitap ve Diyanet Dergisi müzakeresi için bir araya geldi.

Proje çerçevesinde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen buluşmada görevliler, belirlenen bir kitap ve bir Diyanet Dergisi üzerine değerlendirmelerde bulunarak bilgi ve fikir alışverişinde bulundu Bu toplantılar, din görevlilerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda din hizmetlerinde verimliliği artırmaya yönelik bir istişare ortamı oluşturuyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki Ekim ayı buluşması İlçe Müftüsü Yahya Ofşin ve Vaiz Kamil Kebap'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Samimi bir atmosferde geçen toplantılarda, okunan eserler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı

Tek tuşla çamaşır katlıyor, bulaşık yıkıyor! İşte robot NEO'nun fiyatı
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.