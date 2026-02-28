Diyanet Gençlik Merkezi'nde Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Afyonkarahisar'da Ramazan ayının ilk gününden itibaren Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik ve iftar programları devam ediyor.

Diyanet Gençlik Merkezi'nde hafta içi her gün icra edilen programlar, ikindi namazı öncesinde gerçekleştirilen mukabele ile başladığı tefsir ve hadis dersleriyle iftar vaktine kadar devam etmektedir. Yoğun katılımın sağlandığı programlarda, iftar organizasyonu yapılan dualar eşliğinde gerçekleştirildiği iftar sonrasında yapılan çay ikramı vesilesiyle gençlerle bir araya gelinerek manevi birlik ve beraberlik ortamı tesis edildiği kaydedildi.

Program çerçevesinde cemaatle eda edilen teravih namazının ardından, Afyonkarahisar Valiliği tarafından temin edilen sahurlukların öğrencilere dağıtıldığı ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

