Haberler

Diyanet Gençlik Merkezi'nde Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Diyanet Gençlik Merkezi'nde Ramazan etkinlikleri devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da Ramazan ayının ilk gününden itibaren Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik ve iftar programları devam ediyor.

Afyonkarahisar'da Ramazan ayının ilk gününden itibaren Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik ve iftar programları devam ediyor.

Diyanet Gençlik Merkezi'nde hafta içi her gün icra edilen programlar, ikindi namazı öncesinde gerçekleştirilen mukabele ile başladığı tefsir ve hadis dersleriyle iftar vaktine kadar devam etmektedir. Yoğun katılımın sağlandığı programlarda, iftar organizasyonu yapılan dualar eşliğinde gerçekleştirildiği iftar sonrasında yapılan çay ikramı vesilesiyle gençlerle bir araya gelinerek manevi birlik ve beraberlik ortamı tesis edildiği kaydedildi.

Program çerçevesinde cemaatle eda edilen teravih namazının ardından, Afyonkarahisar Valiliği tarafından temin edilen sahurlukların öğrencilere dağıtıldığı ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Tanju Özcan gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim