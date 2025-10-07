Haberler

Diyanet Akademisi'nde Aday Din Görevlileri Arası Hutbe Yarışması Düzenlendi

Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Aday Din Görevlileri Arası Etkili Hutbe İradı' bölge yarışması Kütahya Ulu Camii'nde yapıldı. Yarışmada birinci Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi kursiyeri Mert Mutlu oldu.

Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Aday Din Görevlileri Arası Etkili Hutbe İradı" bölge yarışması Kütahya Ulu Camii'nde gerçekleşti.

Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Osman Alpaslan'ın Komisyon Başkanlığı ve Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Osman İyişenyürek, Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk Söylev'in komisyon üyeliği yaptığı yarışmada, Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi kursiyeri Mert Mutlu birinci, Kütahya Dini İhtisas Merkezi Kursiyeri Ahmet Emin Keskin ikinci, Konya Dini İhtisas Merkezi kursiyeri Abdullah Sarıtaş üçüncü oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
