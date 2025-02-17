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Diyadin Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık Okulları Ziyaret Ediyor

Diyadin Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık Okulları Ziyaret Ediyor
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Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, eğitim kalitesini artırmak amacıyla Davut Ortaokulu ve İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve okulun mevcut durumunu değerlendirdi.

Ağrı'nın Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, okul ziyaretlerini sürdürüyor

Diyadin ilçesi Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Davut Ortaokulu ve İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle samimi bir ortamda bir araya gelerek onların düşüncelerini ve deneyimlerini dinledi. Okuldaki genel atmosferi gözlemleyen Işık, öğretmenlerle de görüşerek okulun mevcut durumu ve eğitim süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Işık eksikliklerin giderilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdi. Bu ziyaretin, okulun mevcut şartlarını iyileştirmek ve öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunmak adına bir fırsat olduğu belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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