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Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Trafik Haftası Kapsamında Trafik Personelini Kabul Etti

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Trafik Haftası Kapsamında Trafik Personelini Kabul Etti
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Ağrı Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, 2-8 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında jandarma ve emniyet trafik personelini kabul ederek, trafik güvenliği ve bilinçlendirme çalışmalarını değerlendirdi.

Ağrı Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Trafik Haftası Kapsamında trafik personelini kabul etti.

2-8 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği personeli, Kaymakam Mustafa Karali tarafından makamında kabul edildi. Ziyaret sırasında trafik güvenliği, sürücü ve yaya bilincinin artırılması ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kaymakam Karali, trafik hizmetlerinde görev yapan tüm personelin özverili çalışmalarını takdir ederek, Trafik Haftası'nı kutladı ve başarılarının devamını diledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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