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Diyadin Kaymakamı, İftarını Sağlık Çalışanlarıyla Yaptı

Diyadin Kaymakamı, İftarını Sağlık Çalışanlarıyla Yaptı
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Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sağlık çalışanlarıyla iftar programına katıldı ve onlara başarılar dileyerek bayramlarını kutladı.

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, iftarını sağlık çalışanlarıyla birlikte gerçekleştirdi.

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, eşi Elif Karali, savcı, hakim ve ilçe protokolüyle birlikte 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Diyadin Devlet Hastanesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Sağlık çalışanlarıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Karali, her koşulda ödün vermeden büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına çalışmalarında başarılar dileyerek,14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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