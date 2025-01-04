Diyadin'de Üç Aylar Başladı, Sabah Namazında Çorba İkramı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde üç ayların başlamasından dolayı sabah namazında bir araya gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Diyadin merkez camisinde Din görevlilerin icra ettiği Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve okunan salavat'ı şerifler ile başlayan program sabah namazının cemaatle kılınmasıyla devam etti

Programa İlçe Müftüsü Fatih Sarı, ilçe halkı ve öğrenciler katıldı. Program, İlçe Müftüsü Fatih Sarı'nın Sabah namazının önemi ve bereketi konulu sohbet ile son buldu - AĞRI