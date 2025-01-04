Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
PKK, Öcalan'ın çağrısına uymazsa ne olur? Hüseyin Yayman'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt
AK Parti cephesinden herkesin merak ettiği "Öcalan" sorusuna yanıt
İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
Diğer partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım

Diyadin'de Üç Aylar Başladı, Sabah Namazında Çorba İkramı

Diyadin'de Üç Aylar Başladı, Sabah Namazında Çorba İkramı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde üç ayların başlaması dolayısıyla sabah namazında bir araya gelen vatandaşlara çorba ikram edildi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilçe müftüsünün sohbetiyle sona erdi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde üç ayların başlamasından dolayı sabah namazında bir araya gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Diyadin merkez camisinde Din görevlilerin icra ettiği Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve okunan salavat'ı şerifler ile başlayan program sabah namazının cemaatle kılınmasıyla devam etti

Programa İlçe Müftüsü Fatih Sarı, ilçe halkı ve öğrenciler katıldı. Program, İlçe Müftüsü Fatih Sarı'nın Sabah namazının önemi ve bereketi konulu sohbet ile son buldu - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
img

THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
img

Buz gibi havada hakkını arayan işçileri parmak sallayarak tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı
Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
İşte Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ferdi Tayfur'a yeğeninden duygusal veda: Ailecek sefil olduk
Bu nasıl bir benzerlik? Törende onu gören bir daha baktı
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 4 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 4 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.