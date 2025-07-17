Diyadin'de Parke Taşı Çalışmaları Tamamlandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Ulukent Köyü'nde başlatılan parke taşı çalışmaları tamamlandı.

Diyadin ilçesine bağlı Ulukent Köyü'nde, köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla başlatılan parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Ağrı İl Özel İdaresi tarafından ihale edilen ve Diyadin İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam 5 bin 600 metrekarelik alanda parke taşı döşemesi gerçekleştirildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, köy yollarının hem estetik hem de fonksiyonel yönden daha modern bir görünüme kavuşması hedeflendi. Aynı zamanda köyün genel altyapı kalitesinin artırılması ve ulaşım koşullarının iyileştirilmesiyle birlikte, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli bir adım atılmış oldu. - AĞRI