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Diyadin'de Nadir Görülen Sığır Balıkçılı Kuşu Keşfedildi

Diyadin'de Nadir Görülen Sığır Balıkçılı Kuşu Keşfedildi
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, nadir görülen Sığır Balıkçılı kuşuyla karşılaştı. Kuşu fotoğraflayan Burhan Şahan, bu anın kendisi için bir şans olduğunu belirtti.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, nadir görülen Sığır Balıkçılı kuşuyla karşılaştı

O anları fotoğraflayan Burhan Şahan, "Kuşu ilk gördüğümde gözlerime inanamadım. Bu güzelliği fotoğraflamak benim için büyük bir şanstı," dedi.

Vatandaşların ilgisini çeken kuş, kısa süre sonra bölgeden uzaklaştı. Görüntüler doğaseverler arasında ilgi uyandırdı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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