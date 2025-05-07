Diyadin'de Nadir Görülen Sığır Balıkçılı Kuşu Keşfedildi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, nadir görülen Sığır Balıkçılı kuşuyla karşılaştı

O anları fotoğraflayan Burhan Şahan, "Kuşu ilk gördüğümde gözlerime inanamadım. Bu güzelliği fotoğraflamak benim için büyük bir şanstı," dedi.

Vatandaşların ilgisini çeken kuş, kısa süre sonra bölgeden uzaklaştı. Görüntüler doğaseverler arasında ilgi uyandırdı. - AĞRI