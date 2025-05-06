Diyadin'de Kariyer Günleri: Öğrencilere Polislik Tanıtımı
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliklerinde, polis memurları Mehmet Melik Özmen Ortaokulu'nda öğrencilere polislik mesleğini tanıttı. Öğrenciler, merak ettikleri soruları polis ekiplerine iletme fırsatı buldu.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında Mehmet Melik Özmen Ortaokulu'nda meslek tanıtımı gerçekleştirildi
Etkinlikte, ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memurları öğrencilerle bir araya gelerek polislik mesleğini tanıttı.
Öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi veren ekipler, görev ve sorumlulukları hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Etkinlikte öğrenciler merak ettikleri soruları polis memurlarına yöneltti. Polisler, soruları içtenlikle yanıtlayarak mesleklerine dair merak edilen birçok konuyu aydınlattı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel