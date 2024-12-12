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Diyadin'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Diyadin'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar araçlarını temizlemeye çalışıyor.

Ağrı'nın Diyadin İlçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede etkisini sürdüren soğuk hava akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. İlçedeki cadde, sokaklar ile park ve bahçeler beyaz örtüyle kaplandı. Bu arada vatandaşlar karla kaplanan araçlarını temizledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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