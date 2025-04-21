Diyadin'de Gıda Hijyen Denetimleri Yapıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, İlçe Tarım Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde faaliyetteki işletmelere denetimler yapıldı. Denetimler çerçevesinde, gıda kontrolörleri özellikle lokantalarda hijyen kurallarına uyulmasıyla ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

İşletme sahipleri ve çalışanlarına, hijyenin önemine dair kapsamlı bilgiler verilerek hem halk sağlığını korumaya yönelik tedbirler hem de mevzuata uyumluluk hususunda dikkat etmeleri gereken noktalar detaylı bir şekilde aktarıldı.

Ayrıca, bu bilgilendirme çalışmalarının, işletmelerdeki hijyen standartlarının yükseltilmesine ve tüketicilere daha güvenli hizmet sunulmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. - AĞRI