Diyabetli Çocuklar İçin Oyun ve Terapi Odası Açıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde, 17 Kasım Dünyaya Diyabet Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlenerek diyabetli çocuklar için oluşturulan oyun ve terapi odası hayırsever katkısıyla hizmete girdi.

Mustafa Eraslan - Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi Pediatri Endokrinoloji Kliniğinde diyabetli çocukları için büyük bir özveriyle hazırlanan oyun ve terapi odalarının açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine; ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükçü, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Esra Demirci, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı kurucusu Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, öğretim üyeleri ve hekimler ile diğer sağlık çalışanları ve hayırsever katıldı. ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Pediatri Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, diyabet hastalığına dikkat çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak ve diyabetle yaşayan bireylerin ihtiyaçlarını hatırlatmak açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, "Bizler de bu anlamlı etkinlik ile diyabet hastalığına dikkat çekmeyi, toplumda diyabet farkındalığını artırmayı ve diyabetli çocuklarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi amaçladık. Çocuk yaş grubunda diyabetin giderek artan bir sağlık sorunu haline geldiğini biliyoruz. Diyabetli çocukların, gerekli tıbbi destek sağlandığında, yaşıtları gibi günlük hayatlarına devam edebilmeleri ve hastalığın getirebileceği olumsuz etkilerden korunmaları mümkündür. Bu nedenle erken tanı, doğru eğitim, düzenli takip ve aile desteği, tedavinin en temel bileşenlerini oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

"Diyabetli çocuklarımızın bakım ve tedavisini multidisipliner bir ekip anlayışıyla yürütmekteyiz"

Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, "Erciyes Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği olarak, diyabetli çocuklarımızın bakım ve tedavisini multidisipliner bir ekip anlayışıyla yürütmekteyiz. Hekimlerimizin yanı sıra diyabet hemşiremiz, diyetisyenimiz ve psikoloğumuzdan oluşan deneyimli ekibimizle, çocuklarımızın hem fiziksel hem de psikolojik açıdan sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için kapsamlı bir destek sunmaktayız" dedi.

Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, "Bu yılki etkinliğimizin en önemli bölümlerinden biri, diyabetli çocuklarımız için büyük bir özveriyle hazırlanan oyun ve terapi odlarının açılışını gerçekleştirmek oldu. Değerli hocalarımıza, destekleri ve katkıları için şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, Bu anlamlı mekanların çocuklarımıza kazandırılmasını sağlayan Hayırsever Selin-Furkan Akyürek ailesine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu değerli katkıları, diyabetli çocuklarımızın hem oyun hem de terapi ihtiyaçlarına yanıt verecek, onların hastalıkla baş etme süreçlerine büyük destek sağlayacaktır" diye konuştu.

Program, hayırsever Selin-Furkan Akyürek ailesi adına, Hayırsever Selin Akyürek'e plaket takdimi ile son buldu. - KAYSERİ