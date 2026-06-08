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Disk'ten, Sendika Temsilcisinin Görev Yerini Değiştiren Mersin Üniversitesi'ne Tepki

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DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nün, hastanede çalışan Devrimci Sağlık-İş temsilcisini görevden alarak öğrenci işlerine atamasını sendikal baskı olarak nitelendirdi ve eylemde tepki gösterdi.

(MERSİN) - DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nün, üniversite hastanesinde çalışan Devrimci Sağlık İş temsilcisini, görevinden almasına tepki gösterdi.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, uzun yıllardır Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık-İş Sendikası işyeri temsilcisi Ela Arıkuşu'nu bayram öncesinde hastanedeki görevinden alarak merkez kampüsteki öğrenci işlerinde görevlendirdi.

Sendika, yetki çoğunluğunu bulabilmek için örgütlenme çalışması yaptığı süreçte Mersin'in en büyük ikinci hastanesinde temsilcisiz kaldı.

Karara tepki göstermek için hastane önünde düzenlenen eyleme katılan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ela Arıkuşu'nun örnek bir işçi olduğunu belirterek, "Ela hanım yıllık izin istediğinde, 'personel eksikliği var, senin yerine çalıştırılacak kimse yok' diyenler bayrama bir gün kala, son gün, arkadaşımızı hastaneden alıp rektörlükte öğrenci işlerinde görevlendiriyorlar. Ne hikmetse bu görevlendirme, tam da sendikamızın örgütlenme sürecinde olduğu, yetki sürecinin arefesinde gerçekleşiyor. Bu baskının, bu mobbingin doğrudan sendikamıza ve DİSK'e yapıldığını biliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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