Dışişleri Bakanlığı'ndan Benin'deki Terör Saldırısına Kınama
Dışişleri Bakanlığı, Benin'in kuzeyinde meydana gelen terör saldırısını kınadı. Saldırıda 50'den fazla askerin hayatını kaybettiği belirtilerek, taziyeler sunuldu.
Dışişleri Bakanlığı Benin'in kuzeyinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Benin'de yaşanan terör saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Benin'in kuzeyinde meydana gelen terör saldırısında 50'den fazla Beninli askerin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Benin halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel