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Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin’deki durum dahil bölgedeki gelişmeler ele alındı."

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Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'deki durum dahil bölgedeki gelişmeler ele alındı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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