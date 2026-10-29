Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin’deki durum dahil bölgedeki gelişmeler ele alındı."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'deki durum dahil bölgedeki gelişmeler ele alındı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı