Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgar mevkidaşı Neynski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede çatışmaların yansımaları değerlendirildi." - ANKARA

İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor

'Yenilmez Uçak' Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var

Süper Lig devinden TFF ve MHK'ya zehir zemberek tepki: Derhal bekliyoruz

İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor

İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi

