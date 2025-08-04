Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel