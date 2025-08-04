Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gülerken bir anda yere yığıldı, hayatını kaybetti

Ecel gülerken geldi, bir anda yere yığıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri

Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.