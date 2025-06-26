Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macar Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macar Mevkidaşı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen ikilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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