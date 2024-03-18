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Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi sözleri: Alıştım artık, yapacak bir şey yok

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir etkinlikte gençlerin sorularını yanıtladı. Sosyal medyada kendisi ile ilgili çok fazla Kurtlar Vadisi capsi yapıldığını belirten Fidan, "Ben de alıştım artık. 14 yaşından itibaren devlet hizmetinde olunca yapacak bir şey yok." dedi.

Bursa'da gençlerle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medyada kendisine yönelik yapılan ' Kurtlar Vadisi' editleri hakkında ilk kez konuştu. "Ben de artık ona bir şey demiyorum. Yapacak bir şey yok, kaderimiz" diyen Fidan'ı gençler büyük coşkuyla alkışladı.

ABDULLAH ÇATLI EDİTLERİ SORULDU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. İftar sonrası Panorama Fetih Müzesi'nde gençlerle bir araya gelen Fidan, sosyal medyada gençlerin kendisine yönelik oluşturduğu ' Kurtlar Vadisi' ve Abdullah Çatlı editleri hakkında ilk kez konuştu.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK, KADERİMİZ"

14 yaşından itibaren devletin birçok kademesinde hizmet verdiğini belirten Fidan, "Zaman zaman benimle ilgili bazı capsleri gösteriyorlar. Yani çok fazla Kurtlar Vadisi ile... Şimdi insan 14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olduğu zaman; artık her türlü şeyle ilişkilendiriliyor. Ben de artık ona bir şey demiyorum. Yapacak bir şey yok, kaderimiz" şeklinde konuştu. Fidan'ın cevabı sonrası gençler büyük bir coşkuyla alkışladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (3)

haksız mıyım:

hakan fidan, ibrahim kalın, selçuk bayraktar ve daha nice güzel insanlar yetişti reis döneminde. insanlar fanidir. reise uzun ömürler, sağlık dilerim. ama birgün hak vaki olunca emaneti şerefle yüklenecek insanlar var. Cenabı Allah, bu milleti sapkın ve kokuşmuş cehp zihniyetinden ve süprüntülerinden korusun

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Amokachi:

Sapkınlık kazanacak. Bakarsın, sizi de sieriz.

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AYHAN BAYRAK:

Sen çok yaşa Hakan fidan geleceğin reisi

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