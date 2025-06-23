Dışişleri Bakanı Fidan, Somali Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Mohamed Nur'u kabul etti. Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. - ANKARA