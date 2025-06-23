Dışişleri Bakanı Fidan, Somali Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, Somali Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur'u Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme hakkında detay verilmedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Mohamed Nur'u kabul etti. Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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