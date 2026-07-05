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Diş Tedavisi Sırasında Hayatını Kaybettiği İddia Edilen 8 Yaşındaki Çocuk Burdur'da Toprağa Verildi

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Isparta'da özel bir hastanede diş tedavisi sırasında genel anestezi sonrası kalbi duran 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür, Burdur'da toprağa verildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Isparta'da özel bir hastanede diş tedavisi sırasında hayatını kaybettiği öne sürülen 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür, Burdur'da toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, küçük Ela, diş tedavisi için ailesi tarafından Isparta'daki özel bir hastaneye götürüldü. İddiaya göre, tedavi sırasında uygulanan genel anestezinin ardından küçük Ela'nın kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen 8 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cimnastik sporu ile de ilgilendiği öğrenilen minik Ela, Burdur Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ölüm olayına ilişkin Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Ela Kocaçöğür'ün ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak kesin otopsi raporuyla netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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