Dinar'da Kadın Çiftçilere Salep Yetiştiriciliği Projesi Duyurusu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kadın çiftçilere yönelik 'Salep Yetiştiriciliği' projesi başvuruları başladı.

Konuyla ilgili Dinar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "30 metrekarelik alanlarda yapılacak olan üretim parselleri için tohumlar ücretsiz olarak verilecek olup bakım iş ve işlemleri üreticimiz tarafından yapılacaktır. Bu projemiz ile ilçemizde hem kadın istihdamı artmış olacak hem de salep üretiminin yaygınlaşması sağlanmış olacak. Çiftçi Kayıt Sistemi'nde olan ve üretim için uygun arazisi olan kadın üreticilerimizin 12 Eylül günü mesai bitimine kadar başvurularını yapabilirler" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR