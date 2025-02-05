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Dinar'da Jandarma'dan Uyuşturucu ve Dolandırıcılık Eğitimi

Dinar'da Jandarma'dan Uyuşturucu ve Dolandırıcılık Eğitimi
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde jandarma, öğrenci ve vatandaşlara yönelik uyuşturucu, dolandırıcılık ve KADES uygulaması hakkında eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde jandarma tarafından öğrenci ve vatandaşlara yönelik uyuşturucu ve dolandırıcılık ve KADES uygulaması hakkında eğitim çalışması yapıldı.

Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Haydarlı Çok Programlı Anadolu Lisesi toplantı salonunda En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verildi. Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından KADES uygulaması ve Haydarlı Jandarma Karakolu Asayiş Personeli tarafından Dolandırıcılık Olayları hakkında vatandaşlarımıza bilgilendirme eğitimi verildi.

Gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına Kaymakam Kemal Duru, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fuat Topal'da katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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