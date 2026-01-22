Haberler

Dinar'da ithal hayvan besiciliği yapılan işletmelere yönelik denetim

Dinar'da ithal hayvan besiciliği yapılan işletmelere yönelik denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, ithal hayvan besiciliği yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, besihanelerde hayvan sağlığı, mevzuata uygunluk ve kayıt işlemlerini kontrol etti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ithal hayvan besiciliği yapılan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Dinar ilçesindeki 16 yerleşim merkezi, 2 belde ve 14 köyde bulunan besihanelere yönelik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı.

İlçe Müdürü Yavuz Karakuyu ve hayvan sağlığı birimi tarafından yapılan denetimlerde hayvanların sağlık durumu, mevzuata uygunluk, kayıt ve takip işlemleri kontrol edildi. İşletme sahiplerine, hayvan sağlığının korunması ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada

5 günlük bebeğin engelli kalmasına neden oldu! Vahşet kamerada
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! 'Pes' dedirten detaylar

Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti