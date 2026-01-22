Dinar'da ithal hayvan besiciliği yapılan işletmelere yönelik denetim

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ithal hayvan besiciliği yapılan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Dinar ilçesindeki 16 yerleşim merkezi, 2 belde ve 14 köyde bulunan besihanelere yönelik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı.

İlçe Müdürü Yavuz Karakuyu ve hayvan sağlığı birimi tarafından yapılan denetimlerde hayvanların sağlık durumu, mevzuata uygunluk, kayıt ve takip işlemleri kontrol edildi. İşletme sahiplerine, hayvan sağlığının korunması ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR